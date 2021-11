FIRENZE – «Azioni forti per far sentire la nostra voce». E’ quanto valuterà di fare Confartigianato Trasporti Toscana dopo che la Giunta toscana ha approvato la delibera che ha avviato il percorso giuridico che porterà alla costituzione di una nuova società per gestire le infrastrutture stradali essenziali per il traffico regionale, a partire dalla Fi-Pi-Li.

La delibera «purtroppo menziona l’introduzione di una forma di pedaggiamento per i mezzi pesanti. Esprimiamo pertanto la nostra contrarietà a questa ipotesi e al metodo con cui si è arrivati a questo atto senza consultare le categorie economiche». A dirlo la vicepresidente di Confartigianato Imprese Toscana, con delega alle infrastrutture, Michela Fucile. «Le imprese del trasporto merci, dopo l’obbligo del controllo Green pass, potrebbero subire ulteriori penalizzazioni in un momento critico» aggiunge in una nota.

Grave mancanza di rispetto per tutto l’autotrasporto regionale

Per il presidente di Confartigianato Trasporti Toscana Roberto Tegas, «è una grave mancanza di rispetto per tutto l’autotrasporto regionale quello che è stato deliberato. il pagamento di ulteriori pedaggi colpirà non solo le imprese del settore autotrasporto, ma tutto l’indotto industriale, commerciale, artigianale e sociale della Toscana. È inaccettabile che la categoria non sia stata nemmeno coinvolta per un confronto su una tematica così vitale, con i costi che stanno salendo alle stelle, i rincari delle materie prime, questo altro balzello penalizza ancora una volta l’autotrasporto. Valuteremo come categoria il da farsi – osserva ancora -. Abbiamo cercato come sempre la strada del dialogo, ma non è bastato. Con le difficoltà che le aziende stanno attraversando in questo momento, la scelta della Regione Toscana e del suo presidente ci porterà inevitabilmente a valutare azioni forti per far sentire la nostra voce».