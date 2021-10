FIRENZE – Undici progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale in Toscana saranno finanziati con 162,2 milioni di euro, provenienti quasi del tutto dalle risorse del Pnrr: è quanto prevede il decreto firmato oggi dal ministro delle Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, con cui nell’ambito del programma PinQua vengono approvati a livello nazionale 159 progetti per 2,82 miliardi.

I progetti

Ogni progetto toscano avrà un finanziamento vicino ai 15 mln.

I tre progetti per Firenze riguardano la riqualificazione del patrimonio Erp/Ers e di contenitori dismessi in prossimità al sistema della mobilità multimodale, col recupero di 167 alloggi e oltre 60 nuove case per le categorie più fragili, insieme a oltre 200 alloggi riqualificati fra Calenzano e Sesto Fiorentino, dove saranno creati anche spazi per la comunità.

Tre progetti anche per Pisa, con interventi finalizzati alla rigenerazione di immobili Erp, un percorso ciclopedonale nell’area Rindi-Piave, e la rifunzionalizzazione degli immobili del comune di Cascina.

Fra gli altri progetti, a Livorno si punta a insediare nell’ex caserma Lamarmora, oltre ad abitazioni ad uso temporaneo, attività sociali, di coworking, di svago e tempo libero, insieme a un ampliamento del Parco Sandro Pertini e del Parcheggio del Corona, e alla realizzazione, in partenariato pubblico-privato, di un complesso di social housing; a Massa un cohousing integrato con il Museo del Mare; a Grosseto la rifunzionalizzazione del Bastione Fortezza e la realizzazione a sud della città di 10 lotti residenziali e servizi; nella valle del Serchio, in provincia di Lucca, la riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, migliorando anche la dotazione di servizi.