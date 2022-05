CASOLE D’ELSA – Un premio da record per i dipendenti della Pramac. Ad alcuni dipartimenti aziendali è stato riconosciuto un bonus di oltre 5 mila euro.

La crescita media di questo contributo è stata del 34%, confermando l’azienda di Casole d’Elsa (Siena), leader per la produzione di di generatori elettrogeni e nei macchinari per la movimentazione logistica, tra quelle più premianti sia su base nazionale che internazionale. Il premio è legato a indicatori volti ad abbattere l’assenteismo, allo scambio produttività/reddito e ai risultati aziendali che viene riproporzionato sulla base di specifiche fasce di anzianità, come previsto dall’accordo integrativo aziendale. Il riconoscimento segue un anno, il 2021, chiuso con un aumento dei ricavi del 47%. Tendenza che sembra proseguire anche nel 2022. Il primo trimestre fa segnare un più 50%.