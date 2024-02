FIRENZE – Proseguono le manifestazioni contro Marco Carrai. Stamani medici e infermieri hanno chiesto le dimissioni del presidente della Fondazione Meyer.

Durane il presidio, il personale ha restituito simbolicamente gli ombrelli regalati dall’ente a Natale. Circa quindici i dipendenti del Meyer che hanno preso parte al presidio, alcuni indossando bandiere palestinesi, mentre sono circa 130 gli ombrelli consegnati dentro scatoloni alla Fondazione.

Secondo i manifestanti, la carica di Carrai a capo della Fondazione è incompatibile con quella di console onorario di Israele: “Carrai sostiene pubblicamente sui social e sulla stampa la legittimità delle azioni di Israele e non ha mai speso una parola in difesa della popolazione civile né si è mai indignato per il criminale attacco agli ospedali e per il massacro di oltre 300 sanitari nell’esercizio delle loro funzioni”.

La protesta degli ombrelli coincide con l’arrivo in queste ore al Meyer di circa dieci bambini palestinesi provenienti da Gaza che, all’indomani di un’operazione del Governo, ha permesso a un centinaio di bambini di essere portato in ospedali pediatrici italiani. Era stato annunciato per oggi l’arrivo dei bambini, ma le operazioni di trasferimento richiedono più tempo.