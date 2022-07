FIRENZE – In vista delle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, annuncia che il consueto appuntamento con la Leopolda, in questo 2022, si terrà dal 1 al 3 settembre.

“Alla Leopolda – spiega – ci guarderemo negli occhi e ci scopriremo, una volta di più, coraggiosi. E liberi e forti. I deboli e ricattatati non stanno con noi. Ecco perché questo è il video con cui mi piace lanciare la Leopolda numero 12: è un pezzo dell’Enrico V che adoro, il discorso di San Crispino”, conclude Renzi.