TERRANUOVA BRACCIOLINI – Da lunedì prossimo gli operai della Fimer torneranno al lavoro. Entro il 5 luglio dovrebbero ricevere anche lo stipendio.

Sospiro di sollievo per le centinaia di lavoratori dello stabilimento di Terranuova Bracciolini, che stamani si sono riuniti in assemblea alla presenza di Luca Bertazzini, membro del cda. Il dirigente ha chiesto di riprendere la produzione di inverter per fotovoltaico in cui l’azienda è specializzata, ed ha spiegato che nel giro di 20 giorni ci sarà la possibilità di chiudere una trattativa con un investitore. I lavoratori hanno chiesto per contro la garanzia dello stipendio e la messa in sicurezza della fabbrica, soprattutto dei macchinari ad azoto rimasti fermi nelle tre settimane di occupazione.

I sindacati hanno precisato che, qualora le premesse dell’accordo non siano rispettate, l’occupazione riprenderà immediatamente a partire dal 6 luglio.