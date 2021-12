SAN GIMIGNANO – Un plafond da 25mila euro per il sostegno ad associazioni senza fini di lucro aventi sede ed operanti nel territorio di San Gimignano e che hanno subito le ripercussioni economiche a causa dell’emergenza epidemiologia da Covid-19.

E’ la misura straordinaria messa in campo dal Comune di San Gimignano attraverso un bando già pubblicato e che vedrà la scadenza il 31 dicembre. Il contributo massimo previsto per ciascuna domanda è di 500 euro, info e modulistica necessaria è scaricabile on line sul sito istituzionale dell’ente. Si conclude così un 2021 che ha visto il Comune di San Gimignano in prima linea non solo nella lotta al covid, ma nel sostegno al tessuto sociale e produttivo colpito dagli effetti economici della pandemia.

«Vogliamo sostenere le associazioni cittadine alle quali in questi due anni non è stato possibile erogare alcun contributo per realizzare i vari progetti e le varie iniziative che caratterizzano la nostra città. Uscire da questo biennio terribile con un tessuto associativo ancora in grado di portare avanti le tante attività sociali, ricreative, culturali, ludiche e storiche è per noi un obiettivo primario – sottolinea il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci -. La fitta rete di associazioni, per un Comune come il nostro, è un bene prezioso per la vitalità, la solidarietà e il senso di appartenenza della nostra comunità. Questa misura conclude le azioni messe in campo anche nel 2021 da parte dell’Amministrazione per sostenere l’economia e le famiglie e per la tenuta sociale. Dalle misure per la Tari per aziende e famiglie per circa 300 mila euro alle norme sul suolo pubblico, dalle risorse per i servizi sociali, la scuola e i servizi a domanda individuale per le famiglie con redditi più bassi, fino alle risorse per i canoni d’affitto e i sostegni alimentari ai nuclei familiari».