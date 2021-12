ISOLA D’ELBA – Una diffida alle compagnie di navigazione con la quale si chiede di non richiedere ai residenti sull’isola d’Elba il Green pass sui traghetti che collegano Portoferraio e Piombino.

Lo annuncia il Comitato libera scelta Elba. Nella diffida, inviata per conoscenza anche a tutti i sindaci elbani e agli amministratori regionali, il Comitato sottolinea che «la richiesta di Green pass sulla linea Portoferraio-Piombino e viceversa non rientra nel dettato normativo, e l’applicazione di detta misura vanifica lo stesso concetto di ‘continuità territoriale’ rendendo ulteriormente gravoso, da un punto di vista economico, il transito dei residenti non vaccinati sulla e dalla terraferma per qualsivoglia esigenza. La disponibilità non quotidiana del servizio tamponi sull’isola e la ridotta possibilità di effettuarli (in particolare su Portoferraio) impediscono la libertà di movimento dei residenti, già vincolati agli orari delle navi per i propri spostamenti».

Per il comitato «il passaggio nave può essere effettuato anche all’esterno (ponte) e, durante l’inverno, offre possibilità di ampie distanze tra i passeggeri a differenza di altri mezzi pubblici». Il comitato invita poi, in una nota, «tutti gli elbani che ancora provano il senso di comunità insulare ad unirsi a questa richiesta che non vanifica la sicurezza sanitaria».