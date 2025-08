Tempo lettura: < 1 minuto

SERAVEZZA (LU) – Il Mediceo Live Festival di Seravezza, in Versilia, prosegue con un appuntamento all’insegna della comicità irriverente.

Mercoledì 6 agosto alle 21.30, il palco del Palazzo Mediceo ospiterà Shamzy con il suo spettacolo “Testa di Caos”.

Shamzy, all’anagrafe Andrea Di Raimo, è un fenomeno del web toscano con milioni di follower sui social network, diventato celebre grazie a una comicità tagliente e personaggi esagerati. Con “Testa di Caos”, il suo secondo show teatrale, si sposta dal digitale al palcoscenico per un’esperienza dal vivo che promette di essere ben più che un semplice spettacolo.

Come recita la sua presentazione, “Questo non è il solito spettacolo a teatro, è peggio. Tagliente, provocatorio ed irriverente, ma ha anche dei difetti.” Shamzy affronta le sfumature della vita quotidiana con sincerità e improvvisazione, trasformando in pura energia comica i pensieri più caotici. Lo spettacolo, scritto con Andrea Cecchi, Alessio Fusi e Simone Fisti, è un invito a ridere e riflettere su se stessi, rivolto a chi, come l’artista stesso, si sente una vera “Testa di Caos”.

L’evento è prodotto dalla Compagnia delle Formiche, con la regia di Andrea Cecchi, e la promozione è curata da Battista Ceragioli Management. Radio Nostalgia è il media partner ufficiale del festival.

https://www.ticketone.it/event/shamzy-in-testa-di-caos-palazzo-mediceo-19791614/

