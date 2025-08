Tempo lettura: 1 minuto

CECINA (LI) – Tre volte Jonathan Canini a Cecina. Vista la grande richiesta di biglietti, agli spettacoli già in programma il 19 e 20 agosto, si aggiunge una terza data, giovedì 21 agosto sempre a Villa Guerrazzi.

I biglietti per questa nuova serata sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Nuovo campione della comicità toscana, Jonathan Canini porterà in scena il suo esilarante spettacolo “Vado a vivere con me”.

Dalla cucina alla lavatrice, dal ferro da stiro al riscaldamento: gesti quotidiani che diventano epiche disavventure per chi li affronta per la prima volta. Con “Vado a vivere con me” Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassose tranche de vie. Il tutto è arricchito dalla presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che lo accompagnano ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il bullo, il fattone.

Un successo inarrestabile per il comico toscano, che con “Vado a vivere con me” ha già inanellato oltre 80 repliche e che nelle prossime settimane sbarcherà a Padova (3 ottobre), Barberino di Mugello (23 ottobre), Genova (25 ottobre), Prato (26 ottobre), Firenze (29 ottobre), Milano (8 novembre), Latina (21 novembre), Piacenza (29 novembre), Brescia (12 dicembre) e Montecatini (14 dicembre).

A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web, cavalcando una comicità vulcanica e irriverente declinata in versione terzo millennio: erede della comicità toscana – sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini – Jonathan Canini ha oltre un milione di followers, i suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase.