SIENA – Fratelli d’Italia sarebbe pronta a rompere gli indugi. Dopo alcuni giorni di confronto interno, avrebbe deciso di togliere il sostegno a Emanuele Montomoli, come candidato sindaco a Siena.

Già in serata potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, ma anche se non sarà questa la tempistica, non ci sarebbe comunque margine per ricucire. Lo stesso docente universitario, che tornerà domani dagli Stati Uniti, ne avrebbe preso atto, ma sembrerebbe tuttavia deciso ad andare avanti. Resta da capire come si muoveranno Lega e Forza Italia.

Entrambi gli schieramenti avevano caldeggiato la candidatura di Montomoli, mettendo alle strette FdI: il matrimonio si era consumato appena 40 giorni fa. Una condizione “scomoda” essendo il partito preminente, al punto da intravedere dietro la questione massoneria una “scusa” per smarcarsi. Movimento che implica però anche la ricerca di un alternativa. E in tempi rapidi, considerando che tra due mesi si vota e occorre adesso ripartire da zero. Il caos accaduto a Massa avrebbe velocizzato le operazioni anche su Siena.

La strada più semplice, e immediata, porta a un candidato di bandiera. In ascesa le quotazioni di Riccardo Pagni, mentre Francesco Michelotti sarebbe adesso più defilato.