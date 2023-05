SIENA – L’Assemblea dei soci di Sienambiente ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2022, chiuso con un utile di 4 milioni 273 mila euro. Un risultato positivo che scaturisce dalla buona gestione ordinaria e da un ulteriore avanzamento e sviluppo del percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso nel 2016.

Migliora in maniera considerevole, rispetto al 2021, il patrimonio netto che si attesta a fine anno a 31,5 milioni di euro, un valore che consente alla società di affrontare con una buona solidità patrimoniale la complessa fase di investimenti previsti dal Piano industriale. Il riferimento è in particolare al revamping del polo di riciclo di Cortine che, in coerenza con la strategia aziendale attuata nell’ultimo triennio, contribuirà al miglioramento dei processi produttivi e all’adeguamento degli impianti ai migliori standard ambientali.

Nella seduta odierna, l’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il mandato 2023-2025. I soci pubblici hanno indicato tre nuovi componenti: Tiziano Scarpelli, Simona Arezzini e Roberto Fabbrini. Tiziano Scarpelli è stato nominato presidente. Confermati i consiglieri indicati dal socio privato Iren Ambiente Toscana, Chiara Ugolini e Alfredo Rosini. L’attuale Cda risulta quindi così composto: Tiziano Scarpelli (presidente), Alfredo Rosini (Amministratore delegato), Simona Arezzini e Chiara Ugolini, Roberto Fabbrini. Nel corso dell’Assemblea i Soci sono intervenuti per esprimere un sincero apprezzamento, un elogio e un ringraziamento al Cda e al presidente uscente, Alessandro Fabbrini, per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti, sia in campo economico che in quello industriale.

Scarpelli succede a Alessandro Fabbrini, che ha ricoperto la medesima carica dal 2016. Nato a Poggibonsi, 55 anni, Scarpelli ha maturato un’esperienza decennale nell’amministrazione pubblica, prima come consigliere comunale e poi come assessore provinciale alle attività produttive. Ha promosso e coordinato, in associazioni e enti, numerose iniziative a sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio. E’ amministratore unico di Terra di Siena Lab, società partecipata dei comuni della provincia di Siena attiva nella realizzazione di progetti e nell’individuazione degli strumenti di finanziamento; un servizio strategico, anche nel settore dell’economia circolare, per il reperimento dei finanziamenti e l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.