PRATO – Ad aggiudicarsi il premio conferito nell’ambito del progetto didattico Marketing e tecnologie web sono stati tre team di studenti dell’Università di Pisa.

Agli studenti veniva chiesto di rispondere alla sfida di una delle tre aziende partecipanti (Cromology Italia, Sofidel e PharmaNutra), sottoponendo alla loro valutazione un insieme di concept di prodotto innovativi, e proponendo poi un piano di marketing mirato a intercettare il gradimento del mercato. I vincitori sono stati per Cromology il progetto “Energy plus” di Bianca Caparrini, Francesco Meucci e Nicola Ficini; per PharmaNutra il progetto “Cetilar eyepads” di Arianna Montauti, Niccolò Giannetti, Susanna Bertini, Isa Lara Da Silva Fernandes; per Sofidel il progetto “Magico Acchiappainsetti” di Chiara Acampora, Daniele Bugliani e Nicola Colombara.

“Il progetto nasce nel 2019 – ha affermato la responsabile del progetto, Luisa Pellegrini – ed è stato così fortemente sostenuto da Confindustria Toscana Nord che ha resistito, con tutte le limitazioni al tempo necessarie, anche durante il periodo buio del Covid. Esso mira a coniugare le competenze acquisite nello studio accademico di approfondite ed avanzate nozioni di marketing aziendale con l’assunzione di responsabilità aziendali”.