ASCIANO – Omaggio a Ennio Morricone all’Asciano Suono Festival venerdì 9 luglio alle 21.30, nella Chiesa di S.Francesco.

La serata, dal titolo “Suono del Cinema” vedrà protagonisti due pianoforti e due pianisti per uno straordinario incontro nel mondo dei suoni del Maestro: Gilda Buttà, che di Morricone è stata interprete “ufficiale” eseguendo le sue colonne sonore e suonando la sua intera produzione pianistica, e Cesare Picco, improvvisatore raffinato e colto, si incontrano sul palco restituendoci un viaggio musicale di grande emotività, poesia e potenza sonora. Nel repertorio scelto dai due interpreti tra lo sterminato catalogo di musiche scritte per il Cinema, troviamo sia i capolavori tratti da successi ormai senza tempo, sia gioielli musicali composti pellicole meno famose: “C’era una volta in America”, “Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “Love Affair”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Il deserto dei Tartari”, “Metti una sera a cena”.

La serata anticipa il concerto in S. Francesco, con l’inaugurazione ufficiale alle 18.00, in Piazza Garibaldi, con un omaggio dedicato alle colonne sonore più amate, eseguito della Banda della Filarmonica Giuseppe Verdi di Asciano diretta dal maestro Giuseppe Baldesi. Alle 18.30, sempre in Piazza Garibaldi, un incontro pubblico dove, assieme al sindaco di Asciano Fabrizio Nucci, alla vice sindaca Lucia Angelini, alla pianista Buttà e a Picco, direttore artistico di Asciano Suono Festival, verrà presentato il fine settimana di Anteprima, il futuro Festival 2022 e raccontato il mondo musicale delle colonne sonore di Morricone.