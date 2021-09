SAN QUIRICO D’ORCIA – Una persona del personale di una scuola elementare di San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, è risultata positiva al Covid.

E’ quanto comunica l’amministrazione comunale in una nota spiegando che per motivi precauzionali le scuole elementari riapriranno lunedì 20 settembre, anzichè il 15 settembre.

«La persona positiva si trovava già in isolamento domiciliare – spiega in una nota il Comune – . In via precauzionale e secondo protocollo, sono state disposte 11 quarantene».