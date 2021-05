CHIUSI DELLA VERNA – Una via dedicata alla regina della danza Carla Fracci a Chiusi della Verna (Arezzo). E’ l’idea del sindaco Giampaolo Tellini dopo che i frati francescani che vivono nel Santuario hanno svelato un dolce ricordo.

«Sigillo ad uno spaccato di storia che vogliamo conservare»

Carla Fracci battezzò il figlio Francesco al Santuario di Chiusi della Verna dove ebbe luogo parte della vicenda spirituale e religiosa di San Francesco di Assisi. I frati francescani hanno svelato questo ricordo grazie a un’immagine storica con Carla Fracci accanto al figlio appena battezzato l’1 gennaio 1970 nella Chiesina degli Angeli. Al bimbo era stato messo nome Francesco. Alla cerimonia erano presenti varie personalità fra le quali pure il poeta Eugenio Montale. «Carla Fracci nel 1970 scelse il Santuario di Chiusi della Verna per battezzare il proprio figlio e la nostra comunità non può che omaggiarla rendendo il suo ricordo indelebile – ha spiegato il sindaco Tellini – Ci stiamo organizzando per intitolarle una via o una piazza, mettendo il sigillo ad uno spaccato di storia che vogliamo conservare».