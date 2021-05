FIRENZE – Si chiama “Ville e Giardini incantati” la rassegna musicale estiva dell’Ort. 9 concerti dal 4 giugno al 3 luglio allestiti negli splendidi esterni di sei Ville medicee Toscane. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Fondazione ORT e il Polo museale della Toscana, quest’anno rientra nel cartellone di eventi “Sotto le stelle medicee” organizzato dalla Regione Toscana.

Tre le produzioni con l’Orchestra al completo e due gli appuntamenti con i Gruppi da camera. Si alternano nelle Ville medicee di Artimino “La Ferdinanda” (4 e 29 giugno) , Cerreto Guidi (22 e 30 giugno), Firenze “La Petraia” (1 luglio), Poggio a Caiano (5 e 19 giugno), Quarrata “La Magia” (18 giugno) e nel Palazzo mediceo di Seravezza (3 luglio) al suo debutto nella rassegna.

Il programma

I giardini e gli esterni delle Ville rivivono del classicismo musicale ai tempi di Mendelssohn, Beethoven e Mozart. La musica del compositore di Salisburgo si fa protagonista tra i programmi eseguiti dall’Orchestra della Toscana: il Mozart “violinista” dei capolavori come i concerti per violino K.216 e K.219, il Mozart maturo delle ultime sinfonie (K.385 “Haffner” e K.425 “Linz”), il Mozart ricordato da Čajkovskij nelle Variazioni su un tema rococò op.33, il Mozart che fa “da guida” a un giovane Beethoven alle prime armi con la sua Sinfonia n.1. A interpretare le numerose sfaccettature del compositore austriaco sono stati scelti giovani artisti. Sul podio (al loro debutto con l’ORT) il trentasettenne israeliano Daniel Cohen, direttore musicale principale dello Staatstheater Darmstadt, Vincenzo Milletarì, classe 1990, rubato dalla musica all’ingegneria meccanica, e il francese Marc Leroy-Calatayud con attiva una lunga collaborazione con l’Opéra National de Bordeaux. Solisti tre musicisti italiani: al violino il palermitano Andrea Obiso classe 1994 e già primo violino all’Accademia Nazionale di S.Cecilia e Clarissa Bevilacqua la più giovane violinista scelta per collaborare con la Fondazione Stradivari di Cremona; al violoncello Miriam Prandi, nata a Mantova nel 1990 e ammessa a soli 11 anni ai corsi di Antonio Meneses alla Chigiana di Siena. Accanto al repertorio classico Settecentesco due momenti dedicati ad altri due “classici”: al grande maestro Ennio Morricone e all’italo-argentino Astor Piazzolla, nell’anno del centenario della sua nascita. Questa dedica è eseguita da due gruppi da camera dell’ORT: Gli Ottoni dell’ORT con il programma “Morricone & Piazzolla: compositori in eterno” e l’ensemble d’archi ORT Attack con il nuovo programma “Tango 2021 #Piazzolla!”. Tanghi, milonghe e i più bei brani di Piazzolla saranno al centro di programma che propone anche un medley delle musiche di Carlos Gardel, “Re del Tango argentino”.

Le Ville medicee

Le Ville medicee – oggi appartenenti al sito seriale “Ville e giardini medicei in Toscana”, dichiarato patrimonio Unesco dell’Umanità nel 2013 – sono state per secoli luoghi d’elezione per la vita artistica, culturale, spirituale e scientifica del loro tempo. Ancora oggi confermano così quel ruolo, rinnovando il dialogo con la musica, che si farà protagonista negli scenari esterni delle Ville, per ragioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli Covid-19. Per le stesse ragioni non saranno organizzate visite guidate alle Ville come nelle passate edizioni. Tutti i concerti hanno inizio alle 21.15. L’ingresso prevede un biglietto al costo di €12,50 (commissioni incluse) che può essere acquistato alla Biglietteria del Teatro Verdi, online su Ticketone.it, nei punti vendita del Circuito Box Office, e sul luogo prima del concerto se non esauriti in prevendita. Per i soci Unicoop Firenze è riservato un prezzo speciale di €10,50. Fanno eccezione i due appuntamenti con i gruppi da camera il 18 giugno a Quarrata e il 3 luglio a Seravezza. L’ingresso per entrambi sarà gratuito su prenotazione. Per Quarrata la prenotazione è telefonica chiamando al tel. 0573 774500; per Seravezza la prenotazione è disponibile online su www.eventbrite.it e al telefono tel. 055 0681726.