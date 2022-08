VOLTERRA – Danneggiamenti si ripetono da qualche settimana ai danni di auto in parti diverse della città. Gli ultimi in ordine di tempo segnalati dai cittadini riguardano parabrezza infranti, finestrini laterali sfondati, tergicristalli spezzati.

I vandalismi oggetto delle ultime incursioni sono stati segnalati in Via Fonda, fra il centro storico ed il complesso scolastico, ed in Santo Stefano. Da più parti si leva la richiesta di maggiori controlli, magari con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza a fronte di una recrudescenza di atti di vandalismo in città, che in questi casi non hanno risparmiato di danneggiare seriamente le autovetture presenti.