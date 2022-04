BAGNO VIGNONI – San Quirico d’Orcia per la pace. Per sabato 30 aprile, dalle ore 18, un gruppo di amici sanquirichesi, in collaborazione con la Proloco di Bagno Vignoni e l’Amministrazione comunale, ha organizzato un apericena di beneficenza intorno alla vasca termale di Bagno Vignoni con uno spettacolo musicale su un palco montato direttamente sull’acqua.

Ad esibirsi saranno la giovanissima violinista ucraina Veronika Dunyak, profuga del Donbass e il cantautore Nicola Costanti. La giovane violinista nota alle cronache delle ultime settimane per essere stata allontanata da una piazza di Firenze mentre suonava il violino, per poi essere fatta iscrivere al conservatorio Cherubini grazie all’intervento del sindaco Dario Nardella.

Il ricavato sarà devoluto alla Misericordia di San Quirico d’Orcia per iniziative di sostegno ai profughi ucraini in fuga dalla guerra. Prenotazioni consigliate per posti a sedere sotto il loggiato cell. 3921844090