FIRENZE – Vincenzo Milletarì, il giovane direttore italiano che con soli quattro anni di attività si sta facendo apprezzare nel repertorio sinfonico e operistico in alcuni dei più prestigiosi teatri europei, fa il suo debutto alla guida dell’Orchestra della Toscana nell’ambito della rassegna “Ville e giardini incantati” e del “Passaggi Festival”.

Il programma

Di grande interesse il programma unico per i tre concerti, comprendente l’ouverture Le Ebridi di Mendelssohn, la Sinfonia n. 1 di Beethoven e il Concerto n. 5 per violino di Mozart. Per quest’ultimo, la solista è la giovane e talentuosa Clarissa Bevilacqua. «Sono straordinariamente felice di fare questo doppio debutto, in Toscana e alla guida dell’Orchestra della Toscana, una compagine che apprezzo moltissimo per l’identità forte e fascinosa che si è saputa dare – dichiara Milletarì -. Ho scelto un programma che presenta due capolavori classici e uno romantico, accomunati dalla freschezza vitale che emanano e che ho subito associato al messaggio di rinascita e di fiducia che voglio trasmettere dopo il periodo nero della crisi pandemica».

Vincenzo Milletarì dirigerà i tre concerti con l’Orchestra della Toscana con il seguente calendario:

Sabato 19 Giugno ore 21.15, Poggio a Caiano, Villa medicea

Lunedì 21 giugno ore 19.00, Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi

Martedì 22 giugno ore 21.15, Cerreto Guidi, Villa medicea