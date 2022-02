PISA – Il Comune di Pisa ospiterà nell’atrio di Palazzo Gambacorti, per tutto il mese di febbraio fino al 7 marzo, l’installazione realizzata dal Visual Computing Lab dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del CNR dal titolo FlexMaps Pavilion.

Si tratta di un’installazione che coniuga innovazione tecnologica e creatività artistica in una maniera totalmente nuova. Il FlexMaps Pavilion è una struttura in legno di tipo bending-active ottenuta tramite una tecnica rivoluzionaria di progettazione computazionale sviluppata al CNR che ha portato a numerose pubblicazioni ed è stata esposta nel 2021 alla 17 Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia all’interno di Padiglione Italia, curato da Alessandro Melis.

Il metodo di base con il quale è stato realizzato il FlexMaps Pavilion è stato inizialmente concepito per riprodurre oggetti a piccola scala utilizzando pannelli realizzati in stampa 3D, ed è stato testato su una varietà di forme. La realizzazione di un padiglione in legno dimostra che la stessa metodologia può essere impiegata per applicazioni a scala architettonica. Questo metodo può essere utilizzato per innovative soluzioni architettoniche come ad esempio coperture e facciate di varia forma, oppure in generale per realizzare degli oggetti tridimensionali a forma complessa in modo economico poiché costituite unicamente da elementi piani.