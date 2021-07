FIRENZE – Potente e raffinata, la voce di Raiz si intreccia con il folk e il cantautorato dei Radicanto, per scivolare in rivoli di un racconto che sembra non avere mai fine.

Una collaborazione rodata – e pluri-premiata – quella tra il vocalist partenopeo e la band pugliese, in concerto giovedì 15 luglio (ore 21,30) all’Anfiteatro del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, nell’ambito del Festival delle Colline 2021.

Il concerto

Raiz e Radicanto spazieranno tra cantighe sefardite, canzone napoletana, tango, ritmi nordafricani e mediorientali: lingue e linguaggi che si inseguono, una “democrazia del pentagramma”, il Mediterraneo come una realtà panregionale, senza frontiere. Musica immaginaria e meticcia, frutto di una collaborazione che negli anni ha portato Raiz e Radicanto su centinaia di palchi, oltre che alla finale del Premio Tenco e nella Top Ten della World Music Chart of Europe. Non mancheranno perle della carriera solista di Raiz e con gli Almamegretta – band con la quale ha scritto alcune delle pagine più alte della musica italiana – e brani dal nuovo progetto dei Radicanto dedicato a Domenico Modugno.