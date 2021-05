SAN GIMIGNANO – Secondo giorno di riprese a San Gimignano (Siena) per la troupe al seguito del tenore Andrea Bocelli, da una settimana in terra senese.

Il tenore era arrivato nella città delle torri a cavallo nella giornata di ieri per le riprese del suo docufilm “The Journey Andrea Bocelli”, un viaggio dell’anima lungo l’antica via dei pellegrin, la Via Francigena, da Roma a Lajatico (Pisa). Nella sua tappa sangimignanese Bocelli ha incontrato il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore alla cultura Carolina Taddei con cui si è intrattenuto per un breve colloquio. Poi il tenore ha cantato in Duomo.

«E’ stato un onore e un piacere accogliere il maestro Andrea Bocelli al cospetto delle nsotre torri – scrive su Facebook il sindaco Marrucci -. Ancora una volta la nostra splendida città è set ideale per le produzioni internazionali cinematografiche. Grazie maestro per aver voluto fare tappa a San Gimignano!»