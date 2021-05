PISA – La grande equitazione mondiale si dà appuntamento nel Parco di San Rossore (Pisa) sabato 22 maggio. E’ la “Longines FEI Endurance World Championship 2021” a cui prenderanno parte cavalli e cavalieri di 5 continenti in rappresentanza di 32 nazioni, che si si contenderanno i titoli iridati individuale e a squadre.

Il programma

Partenza alle ore 7, sabato mattina dall’ippodromo di San Rossore, e sfida tutta da vivere lungo i 160 chilometri del percorso ricavato nella Tenuta di San Rossore. A metterli nella condizione di esprimersi al massimo ci sarà uno staff di 250 persone che, come ha ricordato Gianluca Laliscia, ceo & chairman di sistemaeventi.it, «hanno lavorato affinché il Longines FEI Endurance World Championship 2021 sia un evento in sicurezza e all’insegna del piacere di condividere i valori dell’endurance e dello sport».

Riflettori puntati sul campione del mondo in carica Jaume Punti Dachs

I riflettori della competizione saranno puntati sul campione del mondo in carica, lo spagnolo Jaume Punti Dachs, in gara per difendere il titolo conquistato nel 2016 a Samorin (Slovacchia). A contendergli la vittoria ci saranno i migliori cavalieri del mondo, prima fra tutti sua moglie Maria Alvarez Ponton (Spagna), campionessa del mondo nel 2008 a Terengganu (Malesia) e nel 2010 a Lexington (Stati Uniti). In campo anche lo spagnolo Alex Luque Moral e Sheikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa (Bahrain), rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo al campionato del mondo 2016 a Samorin. Da segnalare per la prima volta la partecipazione in un campionato del mondo di endurance, della nazionale dell’Iraq. Presenti anche 5 sceicchi, tra cui H.H. Sheikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa.

Assessore Pesciatini: «Ulteriore e straordinaria visibilità per Pisa, al suo ambiente e alle sue straordinarie risorse paesaggistiche»

«Questa edizione del Longines FEI Endurance World Championship 2021 si annuncia come un evento di enorme significato – dichiara Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa – che darà una ulteriore e straordinaria visibilità a Pisa, al suo ambiente e alle sue straordinarie risorse paesaggistiche. Infatti, si prepara ad ospitare nel parco di San Rossore una delle più importanti manifestazioni del calendario 2021 della Federazione Equestre Internazionale, destinata a entrare negli annali dello sport anche in considerazione del messaggio di resilienza, volontà di rinascita e ripartenza che la nostra città e la sua economia turistica desiderano inviare al mondo.Concepito come evento globale – sottolinea l’assessore -, nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni legate alla pandemia, potrà contare su una grande copertura mediatica, a cominciare dalla spettacolare cerimonia d’apertura, in programma questa sera, dalla nostra bellissima Piazza dei Cavalieri, di fronte alla storica sede della Scuola Normale Superiore, che verrà trasmessa in diretta integrale mondiale su molti canali televisivi. Copertura altrettanto capillare è prevista sabato 22 maggio, in giorno di gara, sui maggiori canali televisivi delle nazioni partecipanti a cominciare dai Paesi del Golfo, dove l’endurance è sport nazionale con un seguito di milioni di spettatori, senza dimenticare Paesi particolarmente legati a questa disciplina come Regno Unito, Stati Uniti, Spagna e Francia. Pisa è abituata a ospitare eventi importanti, questo è il primo, con una valenza a carattere internazionale, dopo il fermo causato dalla pandemia e pertanto ci auguriamo sia di buon auspicio per far ripartire lo sport, il turismo e l’economia complessiva». Al termine della conferenza stampa l’assessore Pesciatini ha ricevuto un pettorale molto speciale con la scritta Organising committee, cioè comitato organizzatore.

Bartalucci (Federazione Italiana Sport Equestri): «Significato speciale dopo un anno complesso e difficile»



«Ritrovarci a Pisa per il Longines FEI Endurance World Championship 2021 – ha aggiunto Duccio Bartalucci, direttore sportivo per le discipline non olimpiche della Federazione Italiana Sport Equestri – ha un significato speciale dopo un anno complesso e difficile come quello che ci lasciamo alle spalle. E’ anche per questo e per la volontà che ha avuto di non arrendersi mai che il comitato organizzatore e tutti coloro che hanno reso possibile l’evento meritano un plauso particolare».

Dunn (Longines FEI Endurance World Championship 2021): «Da Pisa coraggio e entusiasmo per la competizione»

A spiegare ulteriormente lo sforzo organizzativo ha contribuito Brian Colin Dunn, event director del Longines FEI Endurance World Championship 2021: «E’ stato fatto di tutto per predisporre al meglio la logistica dell’evento e, quindi, per mettere cavalli e cavalieri nelle migliori condizioni, grazie al nostro staff e all’attenzione che avranno nei loro confronti giudici e veterinari. Un ringraziamento particolare va rivolto, però, alla città di Pisa e a Gianluca Laliscia, per il coraggio, la visione e l’entusiasmo con cui hanno voluto a tutti i costi che il Longines FEI Endurance World Championship 2021 si facesse».

Abu-Dayyeh (endurance director FEI): «Spirito di unione e condivisione dell’obiettivo finale»

Particolarmente colpita dallo standard al quale potrà svolgersi l’evento si è detta Christina Abu-Dayyeh, endurance director FEI, che ha anche sottolineato «lo spirito di unione e condivisione dell’obiettivo finale con cui tutti Fei, Fise, comitato organizzatore e istituzioni hanno vissuto l’impegnativo cammino che ha portato al Longines FEI Endurance World Championship 2021».