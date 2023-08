SIENA – Appuntamento speciale il 9 agosto con il Chigiana International Festival & Summer Academy 2023.

Il festival estivo dell’Accademia Chigiana, nei cento anni delle sue attività musicali, porta la grande musica sinfonica nello spazio unico al mondo della splendida Abbazia a cielo aperto di San Galgano, tra i luoghi più evocativi d’Italia e di tutta Europa.

Mercoledì 9 agosto, alle ore 21.30, nell’Abbazia di San Galgano risuoneranno le note dei capolavori sinfonici di Franz Schubert (1797-1828) e Johannes Brahms (1833-1897). Protagonista l’Orchestra Senzaspine – che del Chigiana International Festival & Summer Academy è orchestra in residenza dal 2021 – diretta da Luciano Acocella, docente in Chigiana dal 2016.

Il programma della serata, realizzata in collaborazione con il comune di Chiusdino, vedrà l’esecuzione della Sinfonia n. 3 in re maggiore di Franz Schubert e della Sinfonia n. 3 in fa maggiore di Johannes Brahms. La prima, scritta da Schubert nel 1815, anno estremamente fecondo per il genio tedesco, si caratterizza per il suo carattere fresco e vivace ed è, tra tutte le sinfonie schubertiane, la più breve. La seconda, la Sinfonia n. 3 in fa maggiore di Johannes Brahms, fu composta nel 1883, poco meno di 70 anni dopo la Terza schubertiana. Scritta da Brahms negli anni della sua piena maturità, nonché fama, riscontrò fin alla sua prima esecuzione, a Vienna il 2 dicembre 1883, un enorme successo.

Presso l’Abbazia di San Galgano sarà possibile visitare, inoltre la mostra del Siena Awards intitolata “Above Us Only Sky” che raccoglie gli scatti vincitori del Drone Photo Awards 2023, importante concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea.

Biglietteria e informazioni

I biglietti dei concerti potranno essere acquistati on-line su www.chigiana.org o www.TicketOne.it e presso le Biglietterie di Palazzo Chigi Saracini (tutti i giorni dalle 11 alle ore 18); inoltre il giorno del concerto la vendita proseguirà presso le rispettive sedi, a partire da due ore prima dello spettacolo.