SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – Il Duo Yvette, di Veronica Barsotti e Silvia Tosi, protagonista del concerto “Trascrizione a 12 corde” in programma domenica 30 aprile (ore 18.30) a San Quirico d’Orcia, al Teatrino di Palazzo Chigi. Evento ad ingresso gratuito, info: 0577.899728.

Le chitarre del Duo Yvette suoneranno: Ercole Pasquini (1560 -1608) “Canzona francese”; Alessandro Macello (1669 -1747) “Adagio” dal Concerto in re minore per oboe ed archi trascritto per clavicembalo da J. S. Bach: BWV 974; Antonio Soler (1729 – 1783) “Sonata in re maggiore”; François Couperin (1668 – 1733) “Le Tic Toc Choc ou le Maillotins”; Antonio Vivaldi (1678 – 1741) “Concerto in re maggiore RV 230” (da “L’estro armonico”) trascritto per clavicembalo da J. S. Bach: BWV 972, Maestoso – Allegro, Larghetto, Allegro. Enrique Granados (1867 -1916) “Valses Poéticos” Introducción – Vivace molto Melódico, Tempo di Valse noble, Tempo di Valse lento, Allegro humorístico, Allegretto elegante, Quasi ad libitum (sentimental), Vivo, Coda.

DUO YVETTE

Veronica Barsotti e Silvia Tosi, trascorsa una prima condivisione di percorsi chitarristici affini, si ritrovano dopo vent’anni dando vita al progetto di un duo chitarristico il cui nome è un omaggio alla grande chitarrista Ida Presti, al secolo Yvette Montagnon. Il duo muove dalle trascrizioni rinascimentali e barocche della celebre formazione che Ida Presti formò assieme al marito, Alexandre Lagoya, fino ad arrivare ai Valses Poéticos del compositore spagnolo Enrique Granados, trascrizione dall’originale per pianoforte.