FIRENZE – Un altro no alla nuova pista dell’aeroporto di Firenze. Sesto Fiorentino (Firenze) non ne vuole sapere del progetto di ampliamento, e con un ordine del giorno approvato in Consiglio comunale ha ribadito la propria contrarietà.

“Abbiamo ribadito ancora una volta una posizione chiara, un impegno che ci siamo presi con gli elettori un anno fa e che non intendiamo mettere in discussione – hanno sottolineato i capigruppo Giacomo Trallori (Pd), Andrea Guarducci (Ps), Irene Falchini (Si) e Stefano Martella (Ecolò) -. La nuova proposta progettuale non supera le tante criticità evidenziate nel precedente progetto, di cui ne ripropone la sostanza. Le novità introdotte non sono sufficienti a far diventare sostenibile un progetto che sostenibile non è e che ripropone un’idea sbagliata di sviluppo”.

Nell’atto vengono evidenziate ancora una volta le criticità già presenti nel ‘vecchio’ progetto e non superate dalla nuova proposta: “incompatibilità urbanistica e ambientale con il Parco agricolo della Piana, incompatibilità con le attività e le prospettive di sviluppo del Polo scientifico, incompatibilità infrastrutturale, incompatibilità con un modello di sviluppo sostenibile del territorio, oltretutto in mancanza di studi indipendenti e recenti che ne attestino le ricadute economiche”.