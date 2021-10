SAN GIMIGNANO – Dante e la poesia contemporanea, per approfondire la figura del Sommo Poeta tra scrittura e impegno politico. Tutto questo a San Gimignano dove proprio Dante nel 1300 fu accolto come ambasciatore guelfo fiorentino.

L’appuntamento è per venerdì 8 ottobre alle 18 nella sala Dante di Palazzo Pubblico per una iniziativa che si inserisce nel ricco cartellone de “La San Gimignano di Dante” realizzato dall’amministrazione comunale con il contributo di Regione Toscana.

A guidare gli ospiti in un accattivante viaggio indietro nel tempo e poi di nuovo ai giorni nostri intrecciando poetica e impegno politico, terzine e poesia contemporanea saranno Elisa Biagini e Antonella Anedda, due delle voci più autorevoli della poesia contemporanea italiana e autrici del libro “Poesia come ossigeno. Per un’ecologia della parola” (chiarelettere). Insieme a loro il critico letterario Riccardo Donati; letture di Radice Ar. L’evento a posti limitati sarà trasmesso on line sulla pagina facebook San Gimignano Accade On Line.