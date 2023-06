SIENA – Un pezzo di carta dai tanti significati. Nella laurea ad honorem ad Anthony Fauci, domani la consegna da parte dell’università, c’è l’ingresso ufficiale dello scienziato americano nel processo per rendere Siena il perno italiano della lotta alle pandemie.

Non a caso l’immunologo sarà premiato insieme a Rino Rappuoli, che lo ha voluto come collaboratore informale nella struttura di cui è direttore scientifico. Il primo passo per fargli prendere confidenza con l’ambiente e magari scambiarsi due idee, potendo calpestare i luoghi di lavoro. E’ significativo che l’onorificenza venga consegnata adesso che il nuovo cda è stato completato. A questo punto non resta che passare all’azione.