ALBERERSE – I Consorzi di tutela delle DOP e IGP italiane si danno appuntamento venerdì 11 giugno, all’Azienda agricola Regionale di Alberese (Grosseto) per l’Assemblea dei Soci 2021 di Origin Italia, l’Associazione che rappresenta oltre il 95% dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche.

Saranno presenti, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli; l’europarlamentare Paolo De Castro; l’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana, Stefania Saccardi.

Un momento di confronto molto importante per i Consorzi di tutela italiani che rappresentano il Made in Italy di qualità nel mondo – sottolinea Origin Italia -. Significativo e non casuale che l’assemblea 2021, che vedrà la partecipazione delle massime istituzioni del mondo agricolo, della rappresentanza, degli organi di tutela e di controllo, si svolga in un’azienda storica come Alberese, simbolo dell’agricoltura italiana, ed al centro di un territorio, come quello della Maremma, in grado di esprimere produzioni di qualità conosciute ed apprezzate.

IL PROGRAMMA – Dopo la sessione privata, che vedrà la presenza del Presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi e dell’europarlamentare Paolo De Castro, alle 17.15 il via alla sessione pubblica con gli interventi di Cesare Mazzetti, Presidente Fondazione Qualivita; Paolo Aielli, Amministratore Delegato Poligrafico e Zecca dello Stato; Fabio Del Bravo, Dirigente Ismea; Luca Brunelli, Presidente Cia-Agricoltori Italiani Toscana; Nicola Bertinelli, Vice Presidente Coldiretti, Marco Neri, Presidente Confagricoltura Toscana; Stefano Vaccari, Direttore Generale Crea; Oreste Gerini, Direttore Generale Mipaaf; Luigi Cortellessa, Comandante Carabinieri Tutela Agroalimentare; Felice Assenza, Capo Dipartimento ICQRF.

A seguire (18.30) conclusioni a cura di Stefania Saccardi, Assessore Agricoltura Regione Toscana; Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole.