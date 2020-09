A tutto cinema. Premio a Claudia Gerini al Terre di Siena festival. Omaggio a Fellini e Sordi

Ci sarà anche Claudia Gerini alla 24esima edizione del Terra di Siena film festival in programma nella città del Palio dal 29 settembre al 4 ottobre. L’attrice riceverà il Seguso award alla carriera: la cerimonia è in programma sabato 3 ottobre al Teatro dei Rinnovati. Altro premio alla carriera all’attore Andrea Roncato.

Il red carpet Tra gli ospiti attesi sul red carpet Marco Bocci, Laura Chiatti, Stefano Fresi, Paola Minaccioni, Violante Placido, Giorgio Pasotti, Francesco Benigno, Franco Nero e il premio Oscar Gianni Quaranta.

‘Terme di Chianciano Fellini 100’ Nell’ambito dell’edizione 2020 del Terre di Siena Film Festival, per la prima volta, anche un premio speciale alla memoria di Federico Fellini, nel centenario della nascita. E’ il ‘Terme di Chianciano Fellini 100’ dalla cittadina termale senese dove il regista girò ‘8 ½’. Vincitori sono l’attore e regista Marco Bocci, che sarà premiato a Siena il 30 settembre, per la sua opera prima ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’; il 3 ottobre saranno insigniti Giuseppe Pedersoli per la regia di ‘La verità su La Dolce Vita (A Room with a View)’ e Gianni Quaranta, regista, scenografo, costumista e designer, per la scenografia del film ‘Camera con Vista’, già vincitore del premio Oscar nel 1987.

Omaggio a Sordi Omaggio del festival anche ad Alberto Sordi, nel centenario della nascita, con la proiezione del docufilm di Silvio Governi, ‘Un italiano come noi’, preceduta dalla presentazione del libro di Giancarlo Governi ‘Storia di un italiano’ (Cinema Pendola 4 ottobre ore 19.30).