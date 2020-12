Orgoglio toscano. Laika assumerà 60 lavoratori Bekaert, il governatore Giani: «Risultato del territorio»

La Laika, azienda produttrice di camper con sede a San Casciano in Val di Pesa (Firenze), assumerà 60 lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno Incisa (Firenze). Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo ieri in aula durante la seduta del Consiglio regionale. «Ho avuto conferma ufficiale di una notizia ben augurante – ha detto Giani dopo aver chiesto la parola in aula – la Laika assumerà 60 dei lavoratori della Bekaert grazie all’iniziativa di supporto della Regione, noi ci facciamo carico della formazione per la riconversione degli operai». Giani ha poi aggiunto che la Regione «sta lavorando perché gli altri, poco più di 100, lavoratori rimasti possano inserirsi nella filiera dell’acciaio», nell’ambito della vertenza Jsw Steel di Piombino (Livorno).

Orgoglio toscano Questo è «l’orgoglio toscano – ha commentato Giani – un risultato del territorio, un passaggio con il quale si concretizza un’azione bellissima, l’assunzione di 60 persone provenienti da una crisi aziendale che ha duramente colpito l’area metropolitana. Noi lavoriamo per il circuito dell’acciaio in Toscana, da Piombino a Figline, con l’ingresso dello Stato sia nell’acciaieria che nella riattivazione della trafileria in Valdarno. Siamo pronti ad affiancare Invitalia con Sici per investire, a fianco di nuovi soggetti imprenditoriali, nella reindustrializzazione di Figline».