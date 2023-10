CAMPI BISENZIO – “L’esito negativo dell’incontro odierno dimostra ancora una volta l’inaffidabilità dei SiCobas”. La presa di posizione arriva da Mondo Convenienza, dopo le turbolenze dei mesi scorsi.

In particolare relative allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e a un’azienda che aveva in gestione l’appalto per la società di arredamenti. “Nonostante il dialogo aperto in queste settimane, favorito dall’impegno di Mondo Convenienza nella ricerca di un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte – fanno sapere dall’azienda -, hanno esplicitato di fronte alla Regione Toscana e ai sindacati confederali di non voler cercare realmente una soluzione a favore dei lavoratori – come rivendicato pretestuosamente – bensì di cercare lo scontro, rimanendo su posizioni ideologizzate impossibili da accettare per qualsiasi azienda”.

E ancora: “La continuazione dei blocchi nel deposito di Campi Bisenzio non consentirà purtroppo l’auspicata ripresa dell’operatività del magazzino di Campi Bisenzio e metterà a serio rischio il prosieguo del servizio e di conseguenza la tutela di molti posti di lavoro sul territorio, una scelta scellerata da parte dei SiCobas”.