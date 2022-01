VOLTERRA – E’ stata ribattezzata, a buon diritto, come ‘la scoperta del secolo’. Un anfiteatro sbucato fuori dal nulla nel 2015 durante alcuni lavori a un botro d’acqua.

Un monumento che sta riscrivendo la storia ultramillenaria di Volterra (Pisa) e che, dopo sei campagne di scavi, adesso potrà contare su una linea di finanziamento ministeriale pari a 4 milioni e mezzo di euro. Una promessa mantenuta dal ministro della cultura Dario Franceschini che, lo scorso 4 novembre, aveva visitato l’imponente scavo che sta riportando alla luce una struttura che poteva ospitare quasi 10 mila spettatori.

Il Ministro Franceschini a Volterra: «Presto buone notizie per fondi»

Le risorse del ministero vanno a aggiungersi ai 250 mila euro stanziati a dicembre dalla Regione e ai 500 mila euro donati da un resort di lusso, Borgo Pignano, alle porte di Volterra. Somme importanti che consentiranno al pool di archeologi guidati da Elena Sorge di portare a compimento l’intera fase dello scavo. L’anfiteatro, ricordiamo, fu scoperto nell’estate del 2015 in un anonimo appezzamento di terra non lontano dal centro storico della città. Con tutta probabilità, la sua costruzione risale al I secolo d.C., mentre la fase di defunzionalizzazione del monumento è da datare all’incirca attorno al III secolo d.C., quando la struttura fu abbandonata, utilizzata come cava e ricoperta dai terreni delle colline circostanti. Da allora, fino al 2015, il monumento è stato inghiottito dall’oblio.

Dal cuore di Volterra emerge l’arena dei gladiatori. Intervista a Elena Sorge

Nessun documento storico o storiografico ne ha mai accertato l’esistenza. “Ringrazio il ministro Dario Franceschini, il soprintendente Valerio Tesi e chi lo ha preceduto, la dottoressa Esmeralda Valente – sottolinea Sorge – è una cifra che ci rassicura. Ci aspettiamo ancora grandi cose da questo scavo e dobbiamo considerare che, al momento, è emersa la parte che si è conservata in maniera peggiore”. Dunque, gli scavi ripartiranno con la bella stagione e andranno a concentrarsi non solo sulle parti già scavate, ma anche sui sensazionali tunnel sotterranei, usati come corridoi per lo smistamento degli spettatori, venuti alla luce nel settembre 2020.