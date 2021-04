FIRENZE – «In un momento ancora delicato dell’emergenza Covid, con contagi e restrizioni, chiediamo ancora una volta il rispetto delle regole da parte di tutti».

Maggiori controlli e sanzioni anti assembramento

Così in una nota Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze. «Servono maggiori controlli e sanzioni anti assembramento – spiega – . Non è accettabile tenere chiusi i ristoranti e centinaia di attività, mentre vengono permessi mega assembramenti o manifestazioni in piazza come quelli di ieri. Un controsenso che ferisce. Purtroppo ieri abbiamo assistito a un’assenza delle forze dell’ordine, quando sarebbero state necessarie attenzioni e sicurezza. Noi imprenditori abbiamo fatto sacrifici enormi nell’ultimo anno e adesso che andiamo verso una stagione di riaperture non possiamo vanificare tutto, tornando indietro. I festeggiamenti in piazza sono stati un insulto a tante famiglie e lavoratori».