SIENA – Anni di molestie, apprezzamenti volgari e inappropriati. Il calvario di una ragazza di 19 anni è terminato soltanto quando ha concluso quella scuola che tanto le piaceva, il liceo artistico “Duccio di Boninsegna” di Siena.

Sotto i riflettori i comportamenti di professore, che avrebbe, con le sue parole, traumatizzato lei e altre giovani. E un sistema scolastico che non è riuscito ancora a proteggere i ragazzi. Il caso denunciato prima con un video dalle stesse studentesse del liceo e poi con una testimonianza diretta all’associazione Donna chiama donna raffigura un quadro drammatico. “Era molto scossa – ha raccontato Katia Bassi, l’operatrice che l’ha assistita -. Per anni aveva sofferto in silenzio e portava tutti i segni di questo dramma”.Solo dopo varie segnalazioni, la dirigente ha fatto riferimento alla procura, che sta svolgendo adesso tutte le indagini. Nel frattempo, il centro antiviolenza ha voluto porre l’accento sull’immobilismo della presidente e dell’ufficio scolastico, che ha già prodotto gravi conseguenze nelle vittime.

“La giustizia farà il proprio corso – ha affermato l’avvocato Claudia Bini -, ma quello che ci preme è una reazione da parte della Dirigente nei confronti del professore. Non possiamo permettere che certe azioni si possano ripetere”.