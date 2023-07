CAMPI BISENZIO – Sono stati licenziati i 25 dipendenti della Cooperativa Rl2 “responsabili del blocco illegale anche tramite atti violenti, del servizio di consegna nel deposito di Campi”.

Lo ha annunciato la stessa azienda che gestisce i servizi di facchinaggio per Mondo Convenienza. «I dipendenti in questione — fanno notare ancora dalla società — supportati dall’organizzazione Si Cobas toscano, con le loro condotte, hanno messo a rischio di chiusura l’attività produttiva e quindi anche il posto lavoro di 180 colleghi che non partecipano agli scioperi”.

Una soluzione che ha suscitato il pieno disappunto dei sindacati. “I lavoratori in sciopero — ha detto Luca Toscano di Sì Cobas — hanno appreso dalla stampa di essere stati licenziati. Dai licenziamenti via mail siamo passati a quelli via comunicato stampa. Il metodo è vergognoso quanto le motivazioni addotte. È chiaro il perché, è più che altro interessata a provare a spaventare i più di cento lavoratori che da ieri sono entrati in sciopero a Torino e fermare un processo che sta vedendo centinaia di lavoratori in tutti la filiera Mondo Convenienza raccogliere il messaggio di speranza partito da Campi Bisenzio”.

Un confronto che non finisce qui: “I licenziamenti non saranno il punto fine di questa lotta. Sono un motivo in più per portarla avanti. Fino a quando il sistema Mondo Convenienza non verrà scalfito. Il presidio in via Gattinella continua”.