SIENA – Il titolo Mps guadagna ancora terreno e a metà giornata arriva a 3,10 euro per azione. La capitalizzazione della Banca si avvicina sempre più ai 4 miliardi.

Motivo di orgoglio anche per il presidente Nicola Maione, che al termine del comitato esecutivo dell’Abi, ha affermato: “I risultati sono frutto del lavoro del management ma un plauso va anche a tutti i dipendenti che, in questi anni difficili, hanno dimostrato un grande attaccamento alla banca che è un patrimonio del Paese”. A proposito di personale, i sindacati hanno mandato una nota congiunta per rimarcare come i lavoratori “nella quotidianità, riscontrano ancora staticità organizzativa e gestionale senza reali effetti benefici a fronte del mutato scenario”.

Le maestranze quindi hanno aggiunto: “Serve ricordare che l’attuale situazione post riorganizzazione comporta ancora significativi disagi a tutte le strutture aziendali in termini di sostenibilità dei carichi di lavoro, contenimento dei rischi operativi, accessibilità ai percorsi formativi, conciliazione vita-lavoro”.

E ancora: “Rispettate, quindi, le scadenze di piano, è ora tempo di dare concretezza a tutti gli impegni assunti dal management, dando piena attuazione agli accordi sindacali, – a partire dal Protocollo sulle relazioni industriali del 23 dicembre 2022, i cui contenuti vengono talvolta disconosciuti dalle estemporanee interpretazioni dell’amministratore delegato durante le call con i dipendenti – per ripristinare una realtà lavorativa che riconosca concretamente i sacrifici sostenuti fino ad oggi dai lavoratori”.