Coronavirus. Arezzo, una piattaforma online per il monitoraggio dei casi nelle scuole

Una nuova piattaforma online, che consentirà ai singoli dirigenti scolastici l’inserimento dei nuovi casi non solo per Istituti comprensivi e istituti superiori ma anche per singoli plessi o sezioni distaccate, è stata concordata tra l’ Asl Tse e l’Ufficio scolastico territoriale di Arezzo.

L’Ufficio scolastico metterà a disposizione della Asl i codici che identificano queste articolazioni. In questo modo saranno monitorati nel dettaglio i casi scolastici La nuova piattaforma, on line da domani, sarà accessibile solo ai dirigenti scolastici, all’Ufficio scolastico e ai servizi Asl interessati.

Aggiornamento in tempo reale

Tutti questi soggetti avranno quindi a disposizione, contemporaneamente e in tempo reale, la situazione di ogni singola articolazione scolastica per le attività conseguenti. In questo modo si rafforza ulteriormente la collaborazione tra sistema scolastico e sistema sanitario che proseguirà nei prossini giorni quando il dirigente provinciale Roberto Curtolo incontrerà nuovamente vertici e servizi Asl alla luce degli incontri da lui svolti con i dirigenti scolastici.