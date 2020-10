Simone Bezzini è il nuovo assessore regionale alla sanità

Simone Bezzini (Pd) è il nuovo assessore al diritto alla salute della Regione Toscana. Lo ha annunciato il governatore Eugenio Giani intervenendo in Consiglio regionale durante il dibattito in aula sul suo programma di governo. Rispondendo al consigliere regionale Diego Petrucci (Fdi) che lo ha criticato per non avere ancora nominato l’assessore con delega alla sanità, Giani ha annunciato: “L’assessore alla sanità è Simone Bezzini, che sarà formalmente nominato con decreto, così come prevede la procedura. Domani nella prima riunione di Giunta attribuirò le deleghe a lui e agli altri che ho nominato”.