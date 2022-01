ROMA – A partire da domani, 20 gennaio, scatta l’obbligo di green pass per i servizi alla persona.

A due settimane di distanza dalla firma dell’ultimo decreto che cambia le regole della lotta al Covid, cominciano a entrare in vigore le prime novità per quanto riguarda i provvedimenti che estendono la lista delle attività che non si possono fare senza certificazione verde.

A partire da domani, infatti, in tutti gli esercizi che si occupano di servizi alla persona – e quindi parrucchieri, barbieri ed estetisti – verrà richiesto il green pass base all’accesso. Da domani in poi sarà necessaria la certificazione verde, ottenibile anche con tampone, per tagliare i capelli o per andare dall’estetista. Nei prossimi dieci giorni, poi, la lista delle attività per cui sarà necessario il green pass base si allargherà ulteriormente.