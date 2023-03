PISA – L’aeroporto di Pisa è pronto al decollo. Sospinto dal nuovo piano di Ryanair per l’estate, che prevede cinque nuove tratte e 500 voli settimanali tra arrivi e partenze.

Il nuovo rilancio, che proroga l’accordo di partnership per altri 6 anni, avviene nell’anniversario dei 25 anni di presenza nello scalo Galilei. Tra le rotte in entrata, che diventano così 54, Birmingham, Copenaghen, Glasgow, Kos e Stoccolma. “Con un investimento di 800 milioni di dollari è innegabile che la compagnia abbia un impatto sociale ed economico concreto e positivo sul territorio”, ha evidenziato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti.

Soddisfazione è stata espressa anche da Andrea Madonna, presidente degli industriali pisani: “Si tratta di un investimento di larga prospettiva perché i suoi benefici interesseranno un’area extra-provinciale con il conseguente sviluppo di attività e posti di lavoro collegati e conferma, una volta di più, l’interesse dell’azienda verso il Galilei e il suo potenziamento, anche in considerazione del fatto che molte delle tratte proposte da e per Pisa sono esclusive per la Toscana e contribuisce ad accrescere il valore della città e del territorio di cui essa è baricentro agli occhi degli investitori internazionali e dà spinta a futuri investimenti per migliorarne connessioni e performance”.