FIRENZE – “Questa sarà una domanda per il futuro”. Eike Schmidt non lascia intendere cosa farà grande.

Nonostante il suo nome sia girato come candidato del centrodestra per le amministrative di Firenze per il 2024, il direttore degli Uffizi non si sbilancia. “Nessuno ha la palla di cristallo, ovviamente adesso è precoce pensarci. Io di sicuro non ho il tempo”, ha spiegato il dirigente.