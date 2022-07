ROMA – “Andremo a costruire a Siena, e stiamo definendo proprio in queste ore lo statuto, la centrale, il cervello essenziale della ricerca nel nostro Paese. Sarà l’hub antipandemico di Siena, e chiameremo i migliori scienziati del paese a contribuire a questo grande progetto. E’ quello che mancava prima”.

A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza, al Pharma & Life Sciences Summit del Sole 24 Ore.

Il ministro ha spiegato che “è importante che una personalità come Antony Fauci abbia dato la disponibilità a collaborare” e ha poi aggiunto che l’hub senese “aarà il punto in cui confluiranno le migliori esperienze e competenze, per programmare la nostra capacità di risposta alle pandemie del futuro”.

La pandemia, ha concluso Speranza, “ha mostrato quanto sia importante avere una ricerca di qualità, abbiamo visto come i vaccini abbiano rappresentato il game changer della partita, e oggi abbiamo anche anticorpi monoclonali, antivirali, cose che non avevano nel 2019 e 2020”.

