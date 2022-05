LIVORNO – Un punto di riferimento per lo smistamento di farmaci a livello nazionale. Con un investimento da 70 milioni di euro, l’interporto di Guasticce (Livorno) servirà come piattaforma logistica per la distribuzione.

La collocazione scelta rende il progetto “Toscana Pharma Valley” un punto raggiungibile sia dal porto di Livorno che dall’aeroporto di Pisa. La struttura si estenderà per 125 mila quadrati in un’area che vede tra i proprietari sia soggetti pubblici che privati. I lavori inizieranno a luglio e saranno occupati un centinaio di persone. La fine è prevista a metà 2024. Le risorse sono state messe da Bcube e dal fondo P3 Logistic Parks. Il ritorno calcolato è di 40 milioni di euro l’anno. I servizi offerti sono stati affidati a vari corrieri che operano in ambito internazionale. Sono già previsti due voli cargo a settimana con direzione Francoforte.