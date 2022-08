FIRENZE – Non abbandonarli prima di tutto. Poi, se possibile, portarli in spiaggia. I lidi attrezzati per cani sono cresciuti in maniera significativa nell’ultimo anno.

Tra le regioni, si conferma in testa l’Emilia Romagna, che raggruppa un terzo degli stabilimenti italiani che consentono l’accesso agli animali. Seguono Toscana e Lazio con una quota del 10%. Per quanto riguarda i servizi per il benessere e l’intrattenimento degli animali, l’Emilia-Romagna è ancora una volta in testa alla classifica con il maggior numero di stabilimenti pet-friendly che offrono anche servizi extra come aree relax per lo svago e il gioco, piscine, servizi di dog sitting, controlli sanitari e assistenza veterinaria, consulenze educative e percorsi mobility o di approccio all’acqua. Seguono Toscana e Liguria.

Il portale Spiagge.it ha fornito anche una serie di consigli per dare il maggior comfort agli animali. Un dose d’acqua è il primo passaggio da ricordare, poi un asciugamano extra, massima attenzione sia in acqua che lungo la strada, la crema solare e infine, potrebbe essere anche al primo posto, tanto divertimento.