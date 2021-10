RADDA IN CHIANTI – Radda in Chianti, inaugurata la casa dell’acqua. Oggi (5 ottobre) grande festa con i bambini e ragazzi delle scuole del territorio per il taglio del nastro dell’impianto, alla presenza del sindaco Pier Paolo Mugnaini, del presidente di AdF Roberto Renai, dei rappresentanti della ditta installatrice e di numerosi cittadini.

“La tua acqua, il nostro impegno” è il progetto di AdF che prevede un investimento di circa 500mila euro per installare 35 casine dell’acqua in altrettanti comuni tra i 55 soci dell’ambito, partendo da quelli in cui non è presente alcun impianto di questo tipo. AdF mira così a promuovere il consumo di acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, nel caso specifico con gli obiettivi n. 6 e n. 11, e soddisfare le necessità dei cittadini del territorio e dei Comuni soci.

Tutte le casine che verranno installate saranno geolocalizzate e potranno essere individuate facilmente, come punti sulla mappa, utilizzando l’app WAIDY WOW disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e iOS.

«Questa inaugurazione possiamo definirla “significativa e di prospettiva” – afferma il sindaco Mugnaini – Significativa perché questo progetto di ambito è del gestore dei nostri acquedotti e sta a significare il rispetto verso la risorsa che tratta e verso coloro che la utilizzano, per questo motivo abbiamo rinunciato due anni fa ad una installazione in proprio e di sposare questo progetto che in quel momento doveva ancora essere approvato dal cda del Fiora e che Roberto Renai, il presidente, mi stava illustrando; di prospettiva perché consente di stimolare e applicare buone pratiche comportamentali che portano ad un responsabile uso della risorsa idrica ed alla diminuzione del consumo di plastica. La presenza degli alunni delle scuole di Radda, testimoni e custodi di questi principi devono essere per noi una guida nel processo di valorizzazione dei beni comuni nel percorso di sviluppo e benessere che la società deve avere».

«Con le case dell’acqua, promuoviamo il consumo della risorsa erogata dal gestore, buona, sicura e che fa bene al nostro pianeta perché in sintonia con l’obiettivo del plastic free – commenta il presidente di AdF Renai – In sinergia e collaborazione con i Comuni soci quindi AdF ha investito circa 500.000 euro per installare 35 casine all’interno del territorio, a beneficio dei cittadini e dell’ambiente, in linea con lo slogan “La tua acqua, il nostro impegno” che abbiamo ideato per questo progetto».

La casa dell’acqua di Radda è situata in viale IV Novembre ed eroga acqua naturale e gassata. L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare insieme all’amministrazione comunale gli investimenti di AdF nel servizio idrico integrato nel comune di Radda in Chianti nel triennio 2019/2020/2021, pari a 420.000 euro.