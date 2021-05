SOVICILLE – Una lettera aperta firmata da un gruppo di genitori per chiedere al sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti cosa il Comune ha organizzato per l’estate dei suoi piccoli cittadini.

Ad ora solo risposte vaghe e nessuna certezza

«Siamo ormai a fine maggio – scrivono – a poche settimane dalla conclusione di un faticoso e complicato anno scolastico. Non abbiamo ancora notizie di campi estivi, o altre attività a loro dedicate, organizzate dall’Amministrazione Comunale: il Comune di Sovicille ha in programma di organizzare attività per i nostri figli, mentre i loro genitori dovranno comunque recarsi al lavoro? Oppure, in caso negativo, dovremmo organizzarci autonomamente? I nostri contatti con l’assessore e gli uffici competenti hanno dato, ad oggi, solo risposte vaghe e nessuna certezza. Sarebbe gradito conoscere le intenzioni e i programmi del Comune, visto che il tempo scorre veloce e le esigenze familiari richiedono comunque un minimo di programmazione. Ci chiediamo infatti, al di là delle evidenti difficoltà causate dal Covid – concludono i genitori nella lettera -, quanto dobbiamo ancora attendere per sapere come organizzare le giornate familiari durante il periodo delle vacanze scolastiche».