PIOMBINO – “Dopo anni di impasse, la ripartenza dell’industria significherebbe restituire una prospettiva ai lavoratori, rappresentando anche un’occasione per l’economia del nostro Paese”.

Ad affermarlo Francesco Ferrari, in merito all’intervento del ministro Adolfo Urso sullo stabilimento siderurgico di Piombino (Livorno). “Il confronto con il ministro è costante in considerazione del fatto che il futuro di Piombino dipende anche dall’auspicato rilancio del sito industriale in modo funzionale alle necessità della città e dell’ambiente”, ha aggiunto il sindaco.