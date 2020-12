2020, l’anno che ha segnato le nostre vite. Coronavirus, Zanardi, Pablito, Giani. Riviviamo dodici mesi di fatti toscani

E’ stato un anno drammatico, sconvolgente. Destinato a cambiare per sempre le nostre storie personali e le dinamiche sociali e relazionali del Paese. Il 2020 passerà alla storia come l’anno della pandemia, l’anno del Coronavirus.

Abbiamo cambiato le nostre abitudini, siamo stati costretti in casa e abbiamo imparato a convivere con la paura. In questo scampolo di dicembre il vaccino, arrivato anche in Italia, è il lumicino della speranza in fondo al tunnel. Ma il 2020, annus horribilis, è stato anche l’anno delle grandi tragedie sportive avvenute in Toscana. Il terribile incidente ad Alex Zanardi con la sua handbike in Val d’Orcia e l’inizio di una nuova battaglia tra la vita e la morte. E poi la morte, improvvisa, di Paolo Rossi all’ospedale Le Scotte di Siena. Nel mezzo tanto altro. Le elezioni regionali con la vittoria di Eugenio Giani candidato del centrosinistra su Susanna Ceccardi candidata del centrodestra, l’apertura di un’inchiesta per incendio doloso all’azienda di Suvignano, confiscata alla mafia nel Senese e la condanna degli ex Mps Viola e Profumo nel processo sui derivati. E poi, in un anno decisamente a tinte planetarie anche dal punto di vista dell’informazione, l’evento planetario della scomparsa del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona.

In questo anno, che a tutti è sembrato non terminare mai, abbiamo provato a raccontare i fatti che hanno interessato la Toscana con un occhio, sempre attento, ai territori più marginali e naturalmente alle conseguenze drammatiche del coronavirus. Senza dimenticare mai la nostra mission, quella di essere al servizio dei cittadini toscani e del loro diritto ad essere informati. Riviviamo insieme questi 12 mesi attraverso una selezioni dei fatti più significativi del 2020.

